В Желтых Водах во время пожара в жилом доме чуть не погиб мужчина

Во вторник, 24 января, в 18:26 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на улице Заводской в городе Желтые Воды.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горела квартира на 7-м этаже девятиэтажного дома.

«Пожар возник в одной из комнат, двухкомнатной квартиры. Владелец квартиры, по словам очевидцев, находился в помещении. Поэтому, не теряя времени, спасатели приступили к тушению. Попав в квартиру, увидели мужчину в бессознательном состоянии. Так, пожарные вынесли мужчину, из дома, где передали работникам скорой медицинской помощи», - сообщили в спасательном ведомстве.

Спасенный мужчина 1979 года рождения, был госпитализирован в реанимационное отделение с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

Причины возникновения пожара устанавливаются.

Пожар ликвидирован в 19:00. К ликвидации пожара было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

