| Криминал / Происшествия | 14:22 | 17.02.2017 В Житомирской области родители оставили малышей умирать на холоде (ФОТО) В Житомирской области родители на несколько дней закрыли троих братьев 2-х, 6-ти и 8-ми лет в холодном доме без отопления. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ НП в житомирской области. В пресс-службе отметили, что соседка подкармливала детей, передавая им еду через окошко в сенях. Спустя полтора дня, когда малыши начали жаловаться на холод, пенсионерка обратилась за помощью к председателю сельского совета. «Я когда пришел и увидел, что там, в первую очередь, вызвал «скорую» и полицию, а детей замотал и пытался отогреть», - рассказал сельский глава Александр Корзун. «Медики осмотрели детей и констатировали переохлаждение у самого маленького 2-летнего Дениса. 6-летний Никита и старший Павел, хоть и выглядели довольно изможденными, но их состояние было более-менее удовлетворительное. Сейчас все трое находятся в районной больнице, где им оказывается необходимая помощь. В селе о проблемах в семье знали, но надеялись, что молодые отец с матерью таки возьмутся за детей. Соседи жалели детвору и время от времени подкармливали, когда взрослые забывали о них. Хотя, говорят селяне, детей и раньше оставляли, но не дольше, чем на сутки. Осмотр дома показал отсутствие элементарных бытовых или санитарно-гигиенических условий для проживания в нем детей. Среди разбросанной одежды ни одной игрушки или хотя бы столовых приборов (тарелок, вилок и т.п.) полицейские так и не увидели, зато на давно нетопленной печи находился склад бутылок из-под водочных напитков», - говорится в сообщении. По данному факту начато уголовное производство по ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, 30-летнего отца и 25-летнюю мать теперь могут лишить родительских прав.

В полиции отмечают, что молодые люди они нигде не работают, а источником дохода семьи, очевидно, стали средства, выделяемые государством на детей.

