Во Франции лев напал на дрессировщика (ВИДЕО)

Во время циркового выступления дрессировщик получил серьезные травмы в результате нападения льва, передают «Подробности».
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