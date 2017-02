| Криминал / Происшествия | 09:38 | 08.02.2017 Во Франции ушел из жизни литературовед Цветан Тодоров Известный философ, историк и литературовед болгарского происхождения Цветан Тодоров скончался во вторник, 7 февраля, во Франции в возрасте 77 лет, передает BBC. Цветан Тодоров родился в Болгарии в 1939 году. В 23 года, после окончания учебы в Софийском университете, он эмигрировал во Францию.

Одна из самых известных литературоведческих работ Тодорова посвящена поэтике фантастической литературы («Введение в фантастическую литературу», 1970 год). Тодоров известен как популяризатор русского формализма и творчества Михаила Бахтина на Западе. В 1985 году он опубликовал свою работу «Теория литературы. Тексты русских формалистов», а в 1981 году вышла его работа «Михаил Бахтин: диалогический принцип». В 2008 году Цветан Тодоров был награжден премией принца Астурийского в области общественных наук. В последние годы жизни работы Тодорова были посвящены в основном

