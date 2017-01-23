Во Львове 18-летний студент выпрыгнул с 4-го этажа, узнав об отчислении

Во Львове вчера, 23 января, около 11:30 18-летний студент одного из учебных заведений выпрыгнул из окна четвертого этажа, узнав о своем отчислении из университета.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП во Львовской области.

«О происшествии правоохранителям рассказали медики, которые оказывали помощь пострадавшему, получившему переломы обеих ног.

Парень выпрыгнул из помещения, которое снимал с товарищами. Причину своего поступка он объяснил правоохранителям сам», - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства).