Криминал / Происшествия | 15:54 | 24.01.2017 Во Львове 18-летний студент выпрыгнул с 4-го этажа, узнав об отчислении Во Львове вчера, 23 января, около 11:30 18-летний студент одного из учебных заведений выпрыгнул из окна четвертого этажа, узнав о своем отчислении из университета. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП во Львовской области. «О происшествии правоохранителям рассказали медики, которые оказывали помощь пострадавшему, получившему переломы обеих ног. Парень выпрыгнул из помещения, которое снимал с товарищами. Причину своего поступка он объяснил правоохранителям сам», - говорится в сообщении. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства).

