Во Львове в картонной коробке нашли тело новорожденного

Во Львове, по ул. Гетмана Мазепы, уборщица обнаружила в картонной коробке мертвого младенца.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ НП во Львовской области.

«Женщина как раз убирала на лестничной клетке 13-этажа жилого дома и наткнулась на жуткую находку.

Будет назначен ряд экспертиз, в том числе и судебно-медицинская, которые помогут установить причину смерти ребенка и другие обстоятельства, важные для следствия», - говорится в сообщении.

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Проводятся следственные действия.

Полицейские также принимают меры для установления личности матери ребенка.