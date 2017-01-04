Во Львовской области более 50 туристов застряли на канатной дороге

Во Львовской области спасатели оказали помощь 52 туристам-лыжникам, который застряли на канатной дороге из-за отключения электричества.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

«Во вторник, 3 января в 13:16 поступило сообщение, что на горе Погар Сколевского района из-за прекращения электроснабжения остановилась канатно-кресельная дорога, на которой находилось 52 человека. Спасатели подключили аварийный двигатель и начали спуск в реверсном режиме.

В 14:20 туристов сняли с подъемника, на котором они провели около часа», - говорится в сообщении.

В течение всего времени спасатели мониторили трассы с помощью снегоходов.