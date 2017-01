| Криминал / Происшествия | 14:17 | 04.01.2017 Во Львовской области более 50 туристов застряли на канатной дороге Во Львовской области спасатели оказали помощь 52 туристам-лыжникам, который застряли на канатной дороге из-за отключения электричества. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. «Во вторник, 3 января в 13:16 поступило сообщение, что на горе Погар Сколевского района из-за прекращения электроснабжения остановилась канатно-кресельная дорога, на которой находилось 52 человека. Спасатели подключили аварийный двигатель и начали спуск в реверсном режиме. В 14:20 туристов сняли с подъемника, на котором они провели около часа», - говорится в сообщении. В течение всего времени спасатели мониторили трассы с помощью снегоходов. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати происшествия Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

