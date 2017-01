| Криминал / Происшествия | 14:43 | 30.01.2017 Во Львовской области двое пьяных учеников подожгли школу Во Львовской области два ученика проникли в школу и подожгли дверь в класс. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ НП во Львовской области. «В Турковское отделение полиции Самборского отдела 29 января поздно вечером поступило сообщение от местных пожарных о том, что в помещении местной школы горит межэтажное перекрытие. Как установили оперативники, причиной возгорания стал поджог, к которому причастны ученики школы – два брата в возрасте 13 и 14 лет, которые проживают в одном из сел района. Позже они признались, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, вынули оконное стекло и проникли в школу. Они облили входные двери класса, в котором учится один из братьев, горючим веществом и подожгли их, а также повредили входную дверь в кабинет завуча. По словам ребят, они хотели украсть классный журнал», - говорится в сообщении. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до 15 лет лишения свободы. Родители детей будут привлечены к административной ответственности по ст. 184 («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей») КУоАП Украины. Проводится досудебное расследование. Читайте также: В Каменском на выходных горела школа facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати пожар Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

