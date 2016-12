| Криминал / Происшествия | 09:39 | 26.12.2016 Во Львовской области на ходу загорелся мусоровоз: погиб водитель автомобиля Во Львовской области сегодня, 26 декабря, ночью на ходу загорелся мусоровоз, водитель автомобиля погиб. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Львовской областной государственной администрации. «Сегодня, 26 декабря, в 03:45 вблизи г. Буська на объездной автодороге возле перекрестка дорог к с. Яблоновка в автомобиле-мусоровозе «МАЗ» возник пожар. В результате пожара погиб водитель автомобиля, 1952 года рождения (место проживания устанавливается)», - говорится в сообщении. Как отмечается, в результате пожара уничтожена кабина и двигатель автомобиля. Правоохранители устанавливают причины происшествия, проводится доследственная проверка.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати пожар Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7