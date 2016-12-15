Во Львовской области на ходу загорелся мусоровоз: погиб водитель автомобиля

Во Львовской области сегодня, 26 декабря, ночью на ходу загорелся мусоровоз, водитель автомобиля погиб.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

«Сегодня, 26 декабря, в 03:45 вблизи г. Буська на объездной автодороге возле перекрестка дорог к с. Яблоновка в автомобиле-мусоровозе «МАЗ» возник пожар. В результате пожара погиб водитель автомобиля, 1952 года рождения (место проживания устанавливается)», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате пожара уничтожена кабина и двигатель автомобиля.

Правоохранители устанавливают причины происшествия, проводится доследственная проверка.

