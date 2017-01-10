Во Львовской области пять человек отравились тирамису

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Во Львовской области пятеро человек госпитализированы после отравления десертом.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.
«В течение 11-12 января госпитализировано 5 человек, из них четверо детей, с симптомами острого гастроэнтероколита, которые 7 января 2017 года в домашних условиях в с. Бирки ели пирожные «тирамису» с сырым яйцом, приготовленные в домашних условиях», - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, данный десерт ели 20 человек.
«Сейчас состояние пострадавших оценивается как средней тяжести», - отметили в пресс-службе.