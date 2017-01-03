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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 14:57 | 03.01.2017
Во Львовской области подросток отравился марихуаной

Во Львовской области 15-летний парень отравился марихуаной.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП во Львовской области.

«В воскресенье, 1 января, в полицию поступило сообщение от врача реанимационного отделения одной из местных больниц о несовершеннолетнем пациенте, у которого диагностировали «холодовую травму», судорожный синдром и мозговую кому».

Во время экспертизы медики установили, что парень отравился марихуаной.

Студента одного из Дрогобычских учебных заведений в беспомощном состоянии обнаружили прохожие на одной из улиц и позвонили родителям, которые и вызвали медиков», - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

По данному факту открыто уголовное дело по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, относительно которого установлена опека или попечительство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

Проводится досудебное расследование. 
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Теги: здоровье, происшествия

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