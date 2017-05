| Криминал / Происшествия | 11:51 | 10.05.2017 Во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину Во вторник, 9 мая, скоростной поезд Hyundai сообщением Киев-Львов смертельно травмировал неизвестного мужчину во Львовской области. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе управление Национальной полиции области. По данным полиции, инцидент произошел около 22:50 возле станции Куткир в Буском районе Львовской области. На месте работала следственно-оперативная группа полиции. Назначен ряд экспертиз, полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины и его личность. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7