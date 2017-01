| Криминал / Происшествия | 09:33 | 24.01.2017 Во Львовской области произошел обвал в шахты: есть пострадавшие Вчера, 23 января, во Львовской области в результате обвала породы на шахте «Степная «ГП «Львовуголь» был травмирован горняк. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Львовской ОГА. «Вчера, 23 января, в 3:43 часов в реанимационное отделение Червоноградской центральной городской клинической больницы госпитализирован работник шахты «Степная «ГП «Львовуголь «, 1984 года рождения, жителя г. Червоноград. Травма произошла в результате обвала породы», - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что по состоянию на 6:00 вторника, 24 января, состояние горняка - средней тяжести. «После оказания необходимой медицинской помощи переведен для дальнейшего лечения в травматологическое отделение», - отметили в пресс-службе. Причины инцидента выясняются. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

