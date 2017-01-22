Во Львовской области произошел обвал в шахты: есть пострадавшие

Вчера, 23 января, во Львовской области в результате обвала породы на шахте «Степная «ГП «Львовуголь» был травмирован горняк.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

«Вчера, 23 января, в 3:43 часов в реанимационное отделение Червоноградской центральной городской клинической больницы госпитализирован работник шахты «Степная «ГП «Львовуголь «, 1984 года рождения, жителя г. Червоноград. Травма произошла в результате обвала породы», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по состоянию на 6:00 вторника, 24 января, состояние горняка - средней тяжести.

«После оказания необходимой медицинской помощи переведен для дальнейшего лечения в травматологическое отделение», - отметили в пресс-службе.

Причины инцидента выясняются.