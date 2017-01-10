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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 11:16 | 16.01.2017
Во время эпидемии от гриппа на Днепропетровщине умерло 2 человека, - Госпродпотребслужба

Начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев рассказал, что в период последней эпидемии от гриппа в области умерло 2 человека.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В Кривом Роге умерла девочка 7 лет, а также мужчина преклонного возраста в Днепре.

На сегодняшний день эпидпорог превышен в Вольногорске, Желтых Водах, Апостоловском, Пятихатском, Покровском и Томаковскому районах», - сказал он

Читайте также: «Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на Днепропетровщине снизился на 40%», - эксперт
 
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Теги: здоровье, происшествия, Днепропетровщина

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