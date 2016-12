| Криминал / Происшествия | 11:14 | 26.12.2016 Во время восхождения на Говерлу потерялся турист из Черновцов В Ивано-Франковской области во время восхождения на Говерлу потерялся турист. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области. «Тридцатилетний житель города Черновцы вчера, 25 декабря, около 15:00, совершая восхождение на Говерлу из села Лазещина Закарпатской области, потерял ориентировку и заблудился», - говорится в сообщении.

Поиски мужчины начались около 22:00, когда в оперативно-координационный центр управления ГосЧС поступило сообщение об исчезновении. К месту происшествия было направлено шесть ворохтянских горных спасателей. Поиски заблудившегося туриста продолжаются.

