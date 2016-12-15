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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 11:14 | 26.12.2016
Во время восхождения на Говерлу потерялся турист из Черновцов

В Ивано-Франковской области во время восхождения на Говерлу потерялся турист.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

«Тридцатилетний житель города Черновцы вчера, 25 декабря, около 15:00, совершая восхождение на Говерлу из села Лазещина Закарпатской области, потерял ориентировку и заблудился», - говорится в сообщении.
Поиски мужчины начались около 22:00, когда в оперативно-координационный центр управления ГосЧС поступило сообщение об исчезновении. К месту происшествия было направлено шесть ворохтянских горных спасателей.

Поиски заблудившегося туриста продолжаются.
 
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Теги: происшествия

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