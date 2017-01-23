В Днепре на Лазаряна расстреляли машину: погиб предприниматель, ранены двое охранников (ДОБАВЛЕНЫ ФОТО)

В среду, 25 января, в полицию поступило сообщение о том, что в районе Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна, в районе дома № 2 были слышны выстрелы.

По прибытию на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили расстрелянную машину одного из частных охранных предприятий, в машину попало около 30 пуль.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

В результате происшествия ранены двое сотрудников охранного предприятия, в тяжелом состоянии они госпитализированы в больницу. Также в результате нападения погиб местный предприниматель, 1963 года рождения.

«Услугами частного охранного предприятия предприниматель уже пользовался на протяжении 2-х лет. С места происшествия было похищена сумка с деньгами. В настоящее время сумма похищенных средств устанавливается. Охранники госпитализированы, находятся в тяжелом состоянии, неконтактном состоянии. На них были бронежилеты, что и спасло им жизнь», - подчеркнула Старчевская.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство). Ведутся следственные действия обстоятельств и мотивов происшествия.

Также полиция отрабатывает информацию о причастности к преступлению бежевого автомобиля ВАЗ и автомобиля Hyundai Tucson.

Фото: пресс-служба ГУНП Украины в Днепропетровской области





