| Криминал / Происшествия | 11:52 | 26.01.2017 В Днепре на Лазаряна расстреляли машину: погиб предприниматель, ранены двое охранников (ДОБАВЛЕНЫ ФОТО) В среду, 25 января, в полицию поступило сообщение о том, что в районе Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна, в районе дома № 2 были слышны выстрелы. По прибытию на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили расстрелянную машину одного из частных охранных предприятий, в машину попало около 30 пуль. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская. В результате происшествия ранены двое сотрудников охранного предприятия, в тяжелом состоянии они госпитализированы в больницу. Также в результате нападения погиб местный предприниматель, 1963 года рождения. «Услугами частного охранного предприятия предприниматель уже пользовался на протяжении 2-х лет. С места происшествия было похищена сумка с деньгами. В настоящее время сумма похищенных средств устанавливается. Охранники госпитализированы, находятся в тяжелом состоянии, неконтактном состоянии. На них были бронежилеты, что и спасло им жизнь», - подчеркнула Старчевская. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство). Ведутся следственные действия обстоятельств и мотивов происшествия. Также полиция отрабатывает информацию о причастности к преступлению бежевого автомобиля ВАЗ и автомобиля Hyundai Tucson. Фото: пресс-служба ГУНП Украины в Днепропетровской области





facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепр Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7