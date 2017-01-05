За первую неделю 2017 годв от гриппа умерли шесть человек, - Минздрав

За период со 2 по 8 января зафиксировано шесть летальных случаев от гриппа: по одному в Черкасской и Донецкой областях и по два случая - в Запорожской и Львовской.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего за это время госпитализировали больше 12 тыс. человек, из них 65,9% - дети возрастом до 17 лет.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ уменьшается, но в Минздраве отмечают, что это может быть связано с новогодними праздниками, когда люди были дома и меньше обращались за медицинской помощью.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Волынской области, наименьший - в Луганской.

В 13 областях эти показатели превысили эпидпорог.

