| Криминал / Происшествия | 08:43 | 12.01.2017 За первую неделю 2017 годв от гриппа умерли шесть человек, - Минздрав За период со 2 по 8 января зафиксировано шесть летальных случаев от гриппа: по одному в Черкасской и Донецкой областях и по два случая - в Запорожской и Львовской. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Всего за это время госпитализировали больше 12 тыс. человек, из них 65,9% - дети возрастом до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ уменьшается, но в Минздраве отмечают, что это может быть связано с новогодними праздниками, когда люди были дома и меньше обращались за медицинской помощью. Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Волынской области, наименьший - в Луганской. В 13 областях эти показатели превысили эпидпорог.

