За предоставление места под торговлю елками в Днепре чиновник экологической инспекции вымогал 10 тыс грн

Никопольской местной прокуратурой совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в области и сотрудниками Национальной полиции в области разоблачен заместитель начальника одного из отделов - старший государственный инспектор по охране окружающей природной среды государственной экологической инспекции в Днепропетровской области во время получения неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины).

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

«Указанное лицо требовало от гражданки 10 тыс. грн неправомерной выгоды за предоставление возможности беспрепятственно осуществлять торговлю хвойными деревьями на территории г. Днепр и непривлечение женщины к административной ответственности. 3 января 2017 года во время получения указанных денег чиновник был разоблачен правоохранителями», - отметили в ведомстве.

Сейчас инспектору сообщено о подозрении в совершении указанного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Досудебное расследование продолжается.

