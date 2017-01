| Криминал / Происшествия | 12:32 | 04.01.2017 За предоставление места под торговлю елками в Днепре чиновник экологической инспекции вымогал 10 тыс грн Никопольской местной прокуратурой совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в области и сотрудниками Национальной полиции в области разоблачен заместитель начальника одного из отделов - старший государственный инспектор по охране окружающей природной среды государственной экологической инспекции в Днепропетровской области во время получения неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. «Указанное лицо требовало от гражданки 10 тыс. грн неправомерной выгоды за предоставление возможности беспрепятственно осуществлять торговлю хвойными деревьями на территории г. Днепр и непривлечение женщины к административной ответственности. 3 января 2017 года во время получения указанных денег чиновник был разоблачен правоохранителями», - отметили в ведомстве. Сейчас инспектору сообщено о подозрении в совершении указанного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Досудебное расследование продолжается.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати криминал, прокуратура, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7