За сутки в зоне АТО зафиксировано 94 обстрела: ранены 5 бойцов

За минувшие сутки, 5 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 94 обстрела позиций ВСУ. За указанный период 5 военных получили ранения, одн травмирован.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Мариупольском направлении из артиллерии 152 и 122 миллиметра обстреляны Бердянское, Лебединское и Талаковка, из минометов - Троицкое, Красногоровка, Павлополь, Марьинка, Водяное, Широкино и Гнутово.

На Луганском направлении противник из минометов обстреляли Катериновку, Попасную, Новозвановку.

На Донецком направлении противник из танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по нашим позициям в районе Песков, Авдеевки, Каменки, Зайцев, Опытно, Новгородского, Железного и Луганского.

