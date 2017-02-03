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| Криминал / Происшествия | 12:18 | 07.02.2017
За три дня от обморожений в Днепропетровской области пострадали 5 человек

За период 4-6 февраля В днепропетровской области к медикам обратились 14 человек с переохлаждением и обморожением верхних и нижних конечностей.

Об этом в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил директор Областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко.

«Из этих четырнадцати 5 мы положили в больницу с обморожениями верхних и нижних конечностей первой, второй, третьей степени. Будут ли сохранены их пальцы, это будет решаться на госпитальном уровне. Остальные 9 человек получили переохлаждение», - говорит Радий Шевченко.

Он подчеркнул, что из 14 госпитализированных 7 находились в состоянии алкогольного опьянения, один пострадавший поступил в состоянии острой алкогольной интоксикации.

Все пациенты мужчины трудоспособного возраста от 30 до 61 года. Среди поступивших в больницу 1 человек бездомный. Из 14 пациентов 5 было госпитализировано никопольской станцией, 2 днепропетровской, 3 криворожской и 4 павлоградской.
 
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Теги: общество, медицина, Днепропетровщина

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