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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 11:02 | 03.05.2017
За выходные в больницу Мечникова привезли шестерых «тяжелых» военных

За минувшие выходные в в ДОКБ им. Мечникова были доставлены шестеро раненных военнослужащих, раненых в зоне проведения АТО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач ДОКБ им. Мечникова Сергей Рыженко.

В частности, медикам удалось спасти 20-летнего бойца, получившего тяжелое осколочное ранение.

«Идут операции, переливается много крови. Роману только двадцать. Осколок от мины залетел в правую теменную область, остановился в лобной. Мастерство нейрохирурга Григория Пилипенко спасло жизнь. Многочасовая операция закончилась успешно», - отметил он.

Читайте также: Сутки в зоне АТО: один украинский военный погиб, семеро ранены 
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Теги: общество, медицина, Днепропетровщина

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