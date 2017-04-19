За выходные в больницу Мечникова привезли шестерых «тяжелых» военных

За минувшие выходные в в ДОКБ им. Мечникова были доставлены шестеро раненных военнослужащих, раненых в зоне проведения АТО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач ДОКБ им. Мечникова Сергей Рыженко.

В частности, медикам удалось спасти 20-летнего бойца, получившего тяжелое осколочное ранение.

«Идут операции, переливается много крови. Роману только двадцать. Осколок от мины залетел в правую теменную область, остановился в лобной. Мастерство нейрохирурга Григория Пилипенко спасло жизнь. Многочасовая операция закончилась успешно», - отметил он.

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