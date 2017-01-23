Житель Днепропетровской области изнасиловал 8-летнего киевлянина

В Киеве работниками полиции задержан 33-летний уроженец Днепропетровской области, подозреваемый в изнасиловании 8-летнего ребенка.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Киеве.

Инцидент имел место в Подольском районе города. Правоохранители установили, что мужчина заметил мальчика, который сел в маршрутное такси. Злоумышленник сел возле него и начал разговор на неприличные темы. Приехав на остановку, мужчина направился за ребенком в его дом и зашел с ним в подъезд.

«Когда в подъезде никого не было, злоумышленник начал угрожать ребенку и нецензурно выражаться. Силой снял с мальчика одежду, после чего удовлетворил свою половую страсть неестественным способом. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Подольского управления полиции задержали злоумышленника, который обоснованно подозревается в совершении преступления. Он - неженат, в столице работал дворником», - отметили в ведомстве.

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Работники следственного отдела Подольского управления полиции объявили ему подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины, и выбрали меру пресечения - содержание под стражей.

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

