Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 13:19 | 25.01.2017
Житель Днепропетровской области изнасиловал 8-летнего киевлянина

В Киеве работниками полиции задержан 33-летний уроженец Днепропетровской области, подозреваемый в изнасиловании 8-летнего ребенка.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Киеве.

Инцидент имел место в Подольском районе города. Правоохранители установили, что мужчина заметил мальчика, который сел в маршрутное такси. Злоумышленник сел возле него и начал разговор на неприличные темы. Приехав на остановку, мужчина направился за ребенком в его дом и зашел с ним в подъезд.

«Когда в подъезде никого не было, злоумышленник начал угрожать ребенку и нецензурно выражаться. Силой снял с мальчика одежду, после чего удовлетворил свою половую страсть неестественным способом. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Подольского управления полиции задержали злоумышленника, который обоснованно подозревается в совершении преступления. Он - неженат, в столице работал дворником», - отметили в ведомстве.

Читайте также: в Днепропетровской области солдат-контрактник изнасиловал и ограбил 25-летнюю девушку 

Работники следственного отдела Подольского управления полиции объявили ему подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины, и выбрали меру пресечения - содержание под стражей.

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Украина, общество, криминал, Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
25.01.2017 12:18 В Днепропетровской области солдат-контрактник изнасиловал и ограбил 25-летнюю девушку
24.01.2017 11:58 В Днепре прошел вечер памяти журналиста Александра Черникова, погибшего в зоне АТО
24.01.2017 10:13 В Днепре охранник магазина избил посетителя
23.01.2017 16:13 Жительница Днепра отметила 100-летний юбилей
23.01.2017 11:54 Гидрометцентр предупредил украинцев о резком похолодании
Последние новости
25.01.2017
13:59		 В супермаркетах США начнут продавать автомобили
25.01.2017
13:51		 Спасатели сбили опасные ледяные глыбы с крыши днепровской детской больницы (ФОТО)
25.01.2017
13:39		 В Украину идет похолодание
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика