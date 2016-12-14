Житель Павлограда устроил наркопритон в своей квартире

В Павлограде правоохранители раскрыли деятельность местного жителя 1972 г.р., который хранил и сбывал в своей квартире наркотики, а также создал «комфортные» условия для их употребления.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

«Наркоделец неоднократно принимал дома наркозависимых и даже вербовал и склонял к употреблению конопли или метамфетамина новых знакомых. Целью наркодельца была материальная нажива. Он продавал своим «гостям» наркотические вещества. И чем чаще «клиенты» употребляли его продукции, тем больше вор зарабатывал.

С той же целью мужчина затащил к себе нового знакомого, 29-летнего неработающего жителя Павлоградского района. В квартиру пригласил покурить каннабис и принять метамфетамин. «Травку» употребляли через специальное устройство - бутылку с наперстком, а после этого хозяин сделал доверчивому гостю внутривенную иньекцию метамфетамина», - отметили в полиции/

Сообщается, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Теперь преступнику придется отвечать в суде за совершение ряда уголовных преступлений: склонение к употреблению наркотических средств (ч.1 ст.315 УК Украины), незаконное изготовление и сбыт наркотических средств (ч.2 ст.307 УК Украины), организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств (ч.1 ст.317 УК Украины).

