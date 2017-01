| Криминал / Происшествия | 16:41 | 13.01.2017 Жительница Днепра во время ссоры чуть не зарезала свою знакомую Приговором Жовтневого районного суда Днепра 35-летнюю гражданку признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. Установлено, что в августе 2016 года обвиняемая, ранее судимая за уклонение от уплаты алиментов на содержание детей, через полтора года после освобождения от наказания совершила новое преступление.

«Во время внезапно возникшей ссоры на бытовой почве с 47-летней знакомой, женщина нанесла последней ножевое ранение грудной клетки. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи травма оказалась не смертельной. Свою вину злоумышленница признала полностью», - отметили в прокуратуре. Суд полностью поддержал позицию государственного обвинения и назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы.

