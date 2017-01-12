«Евровидение-2017»: определены имена полуфиналистов Национального отбора

Организаторы Национального отбора на «Евровидение» совместно с музыкальным продюсером Константином Меладзе определили имена исполнителей и музыкальных групп, которые проходят в полуфинал, передает «СТБ».

С 4 февраля в прямых эфирах на СТБ и UΛ:Перший за право представлять Украину на Международном песенном конкурсе будут бороться 24 участника:

Арсен Мирзоян

Мила Нитич

Виталий Козловский

AGHIAZMA

Сальто Назад

Green Grey

ROZHDEN

Vivienne Mort

Гурт Кузьми Скрябіна «Singing pants»

Анастасия Прудиус

TAYANNA

DETACH

O.Torvald

ILLARIA

KADNAY

Рома Веремейчик и группа LUMIERE

MamaRika

Laliko

MELOVIN

LETAY

Panivalkova

СКАЙ

Monochromea

и победитель онлайн-голосования на сайте СТБ – KUZNETSOV, которого поддержали 11820 человек.



В пятницу, 20 января, состоится жеребьевка, в ходе которой определится порядок выступления артистов во время трех полуфиналов: 4, 11 и 18 февраля.



Результаты жеребьевки будут опубликованы на сайтах СТБ и UΛ:Перший



