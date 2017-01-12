«Евровидение-2017»: определены имена полуфиналистов Национального отбора

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Организаторы Национального отбора на «Евровидение» совместно с музыкальным продюсером Константином Меладзе определили имена исполнителей и музыкальных групп, которые проходят в полуфинал, передает «СТБ».
С 4 февраля в прямых эфирах на СТБ и UΛ:Перший за право представлять Украину на Международном песенном конкурсе будут бороться 24 участника:
Арсен Мирзоян
Мила Нитич
Виталий Козловский
AGHIAZMA
Сальто Назад
Green Grey
ROZHDEN
Vivienne Mort
Гурт Кузьми Скрябіна «Singing pants»
Анастасия Прудиус
TAYANNA
DETACH
O.Torvald
ILLARIA
KADNAY
Рома Веремейчик и группа LUMIERE
MamaRika
Laliko
MELOVIN
LETAY
Panivalkova
СКАЙ
Monochromea
и победитель онлайн-голосования на сайте СТБ – KUZNETSOV, которого поддержали 11820 человек.
В пятницу, 20 января, состоится жеребьевка, в ходе которой определится порядок выступления артистов во время трех полуфиналов: 4, 11 и 18 февраля.
Результаты жеребьевки будут опубликованы на сайтах СТБ и UΛ:Перший