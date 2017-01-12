Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Культура / Наука | 12:45 | 19.01.2017
«Евровидение-2017»: определены имена полуфиналистов Национального отбора

Организаторы Национального отбора на «Евровидение» совместно с музыкальным продюсером Константином Меладзе определили имена исполнителей и музыкальных групп, которые проходят в полуфинал, передает «СТБ».

С 4 февраля в прямых эфирах на СТБ и UΛ:Перший за право представлять Украину на Международном песенном конкурсе будут бороться 24 участника:

Арсен Мирзоян
Мила Нитич
Виталий Козловский
AGHIAZMA
Сальто Назад
Green Grey
ROZHDEN
Vivienne Mort
Гурт Кузьми Скрябіна «Singing pants»
Анастасия Прудиус
TAYANNA
DETACH
O.Torvald
ILLARIA
KADNAY
Рома Веремейчик и группа LUMIERE
MamaRika
Laliko
MELOVIN
LETAY
Panivalkova
СКАЙ
Monochromea
и победитель онлайн-голосования на сайте СТБ – KUZNETSOV, которого поддержали 11820 человек.


В пятницу, 20 января, состоится жеребьевка, в ходе которой определится порядок выступления артистов во время трех полуфиналов: 4, 11 и 18 февраля.

Результаты жеребьевки будут опубликованы на сайтах СТБ и UΛ:Перший


 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Украина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
18.01.2017 16:37 В Александрии подросток погиб на железнодорожном мосту из-за наушников
17.01.2017 14:52 Курс может дойти до 35 гривен за доллар, - Вилкул
16.01.2017 16:13 Завтра в Днепропетровской области ожидается сильный туман
16.01.2017 09:49 Мэр Днепра попал в больницу
12.01.2017 12:04 Мать не узнала обгоревшего сына, - Сергей Рыженко
Последние новости
19.01.2017
13:37		 В Закарпатской области 10-летний мальчик ударил ножом сверстника
19.01.2017
13:25		 Сутки в зоне АТО прошли без погибших среди украинских военных
19.01.2017
13:05		 В Украине на выходных ожидается потепление
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика