| Культура / Наука | 12:45 | 19.01.2017 «Евровидение-2017»: определены имена полуфиналистов Национального отбора Организаторы Национального отбора на «Евровидение» совместно с музыкальным продюсером Константином Меладзе определили имена исполнителей и музыкальных групп, которые проходят в полуфинал, передает «СТБ». С 4 февраля в прямых эфирах на СТБ и UΛ:Перший за право представлять Украину на Международном песенном конкурсе будут бороться 24 участника: Арсен Мирзоян

Мила Нитич

Виталий Козловский

AGHIAZMA

Сальто Назад

Green Grey

ROZHDEN

Vivienne Mort

Гурт Кузьми Скрябіна «Singing pants»

Анастасия Прудиус

TAYANNA

DETACH

O.Torvald

ILLARIA

KADNAY

Рома Веремейчик и группа LUMIERE

MamaRika

Laliko

MELOVIN

LETAY

Panivalkova

СКАЙ

Monochromea

и победитель онлайн-голосования на сайте СТБ – KUZNETSOV, которого поддержали 11820 человек.

В пятницу, 20 января, состоится жеребьевка, в ходе которой определится порядок выступления артистов во время трех полуфиналов: 4, 11 и 18 февраля.



Результаты жеребьевки будут опубликованы на сайтах СТБ и UΛ:Перший

