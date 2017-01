| Культура / Наука | 14:55 | 20.01.2017 Днепропетровский органный зал приглашает жителей города на концерт ко Дню Соборности Украины В воскресенье, 22 января, в Днепре ко Дню Соборности Украины состоится концерт» Два кольори». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в организаторы. В рамках концертной программы будут исполнены украинские композиции, среди них: «Братаємось», «Реве та стогне ….», “Дивлюсь я на небо”, “Черемшина” и другие. Концерт состоится в Днепропетровском Доме органной и камерной музыки по адресу: г. Днепр, пр. С. Нигояна, 66. Начало в 15:00.

