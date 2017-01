| Культура / Наука | 16:24 | 31.01.2017 В Киеве прошла жеребьевка стран - участниц Евровидения-2017 В Киеве состоялась жеребьевка стран-участниц международного песенного конкурса Евровидение-2017, в ходе которой стали известны составы двух полуфиналов, передает Lb.ua. Страны «большой пятерки» (Италия, Испания, Германия, Франция и Великобритания), а также страна-хозяйка конкурса - Украина - автоматически проходят в финал.

Порядок выступления конкурсантов будет таким: Первый полуфинал: Черногория, Финляндия, Грузия, Португалия, Бельгия, Швеция, Албания, Азербайджан, Австралия, Кипр, Словения, Армения, Молдавия, Чехия, Латвия, Исландия, Греция, Польша. Второй полуфинал: Македония, Мальта, Нидерланды, Сербия, Дания, Россия, Румыния, Венгрия, Австрия, Ирландия, Швейцария, Эстония, Израиль, Болгария, Сан-Марино, Литва, Хорватия, Норвегия, Беларусь.

