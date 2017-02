| Культура / Наука | 16:56 | 02.02.2017 В органном зале сыграют саундтреки голливудских фильмов Героическая, трогательная, вдохновляющая. Музыка из известных кинофильмов прозвучит в органном зале Днепра. Некоторые композиции будут пронимать до мурашек. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Во время концерта будут играть музыку из «Гарри Поттера», «Гладиатора», «Пиратов Карибского моря», «Звездных войн», «9,5 недель», «Крестного отца». Играть будет местный оркестр «Дивертисмент». Сольную партию на флейте исполнит Ольга Зернаева, на кларнете - Тарас Скрипников, на фортепиано - Сергей Биленко. Концерт состоится 11 февраля в 14.00. Дом органной и камерной музыки находится в г. Днепр, пр. С. Нигояна, 66. Стоимость билетов - от 50 до 80 гривен.

