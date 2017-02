| Культура / Наука | 09:47 | 06.02.2017 Днепрян приглашают на музыкальную терапию Бетховен исцеляет от бессонницы, Чайковский помогает при неврозах, а Шопен лечит мигрень. Классическая музыка оказывает терапевтический эффект, утверждают специалисты. Попробовать принять мелодию, как таблетку, можно будет в органном зале Днепра. Концерт «Музыка лечит» состоится 26 февраля. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



Жителей Днепропетровщины будут лечить композициями Баха, Моцарта, Шуберта, Шумана, Чайковского, Бетховена, Штрауса. Прекрасные мелодии сыграют на органе, бандуре, скрипке, кларнете и фортепиано. Место проведения лечебно-музыкальной процедуры - Дом органной и камерной музыки. Он находится по адресу г. Днепр, пр. С. Нигояна, 66. Терапия начнется в 12.00. Телефоны для справок: 374 05 52; 097589 35 76.

