В честь Героев Небесной Сотни на Днепропетровщине будет звучать орган

В День памяти Героев Небесной Сотни в доме органной и камерной музыки пройдет концерт-реквием «Партитура души». Вспомнить украинцев, погибших за независимость страны, приглашаются все желающие.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Орган, флейта, фортепиано, аккордеон и пение. В доме органной и камерной музыки Днепра почтят память Героев Небесной Сотни музыкальными композициями. Концерт «Партитура души» начнется 18 февраля в 17:00.

В программе музыка Пахельбеля, Альбинони, Скорика и Данькевича.

Дом органной и камерной музыки находится по адресу: Днепр, пр. С.Нигояна, 66. Телефон: 374 05 52.