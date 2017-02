| Культура / Наука | 16:03 | 08.02.2017 Нетелефонный разговор: в днепровской филармонии презентуют новый арт-проект Днепрян приглашают в филармонию. 17 февраля здесь презентуют новый арт-проект - «Это... нетелефонный разговор». Насладиться городским романсом приглашают всех желающих. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Это... нетелефонный разговор» - это вечер живой музыки. Песни будет исполнять Татьяна Гончарова. Она не имеет специального образования, однако поет в церковных хорах и вокальных ансамблях уже более десяти лет. Вокалистка мечтает возродить украинский городской романс в стиле барокко. Разделить стремление певицы можно 17 февраля в 19.00. На гитаре будет играть Алексей Морозов, на пианино - Станислав Чумаков, на контрабасе - Ярослав Товарянский. Стоимость билетов - от 150 до 300 гривен. Филармония находится в Днепре на Воскресенской, 6. Телефоны для справок: 372-96-20, 372-96-40.

