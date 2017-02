| Культура / Наука | 14:38 | 14.02.2017 Один билет на двоих: Художественный музей Днепра приглашает всех влюбленных на романтическую выставку Провести свидание среди уникальных картин известных художников, послушать романтические истории и получить в подарок мини-фотосессию. Художественный музей в Днепре приглашает всех влюбленных на праздничную выставку 15 февраля. Для влюбленных акция - один билет на двоих. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации. О традициях Дня Святого Валентина в разных странах мира и романтических историях на картинах известных художников расскажут 15 февраля в Художественном музее Днепра. Гостей ждет увлекательная эксклюзивная история от музея. Все влюбленные смогут сделать памятные фотографии во время фотосессии «Портрет влюбленных». «Свидание в музее позволит не только интересно и необычно провести время, но и получить памятный сюрприз. Атмосфера любви и неповторимой романтики будет сопровождать вас на протяжении всей экскурсии», - рассказывают в художественном музее. Подготовили для влюбленных и подарок. 15 февраля экскурсию для пары проведут по одному билету. Музей находится по адресу: г. Днепр, ул. Шевченко, 21 Телефон: (056) 47-33-38

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7