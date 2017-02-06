Один билет на двоих: Художественный музей Днепра приглашает всех влюбленных на романтическую выставку

Провести свидание среди уникальных картин известных художников, послушать романтические истории и получить в подарок мини-фотосессию. Художественный музей в Днепре приглашает всех влюбленных на праздничную выставку 15 февраля. Для влюбленных акция - один билет на двоих.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

О традициях Дня Святого Валентина в разных странах мира и романтических историях на картинах известных художников расскажут 15 февраля в Художественном музее Днепра. Гостей ждет увлекательная эксклюзивная история от музея. Все влюбленные смогут сделать памятные фотографии во время фотосессии «Портрет влюбленных».

«Свидание в музее позволит не только интересно и необычно провести время, но и получить памятный сюрприз. Атмосфера любви и неповторимой романтики будет сопровождать вас на протяжении всей экскурсии», - рассказывают в художественном музее.

Подготовили для влюбленных и подарок. 15 февраля экскурсию для пары проведут по одному билету.

Музей находится по адресу: г. Днепр, ул. Шевченко, 21 Телефон: (056) 47-33-38

