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Погода в Днепропетровске:
| Культура / Наука | 14:38 | 14.02.2017
Один билет на двоих: Художественный музей Днепра приглашает всех влюбленных на романтическую выставку

Провести свидание среди уникальных картин известных художников, послушать романтические истории и получить в подарок мини-фотосессию. Художественный музей в Днепре приглашает всех влюбленных на праздничную выставку 15 февраля. Для влюбленных акция - один билет на двоих.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

О традициях Дня Святого Валентина в разных странах мира и романтических историях на картинах известных художников расскажут 15 февраля в Художественном музее Днепра. Гостей ждет увлекательная эксклюзивная история от музея. Все влюбленные смогут сделать памятные фотографии во время фотосессии «Портрет влюбленных».

«Свидание в музее позволит не только интересно и необычно провести время, но и получить памятный сюрприз. Атмосфера любви и неповторимой романтики будет сопровождать вас на протяжении всей экскурсии», - рассказывают в художественном музее.

Подготовили для влюбленных и подарок. 15 февраля экскурсию для пары проведут по одному билету.

Музей находится по адресу: г. Днепр, ул. Шевченко, 21 Телефон: (056) 47-33-38
 
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Теги: Днепропетровщина

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