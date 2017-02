| Культура / Наука | 12:55 | 16.02.2017 Завтра в Днепре состоится концерт «То є... не телефонна розмова» Солистка, победительница Alfa Jazz Fest 2016 Татьяна Гончарова сообщила, что 17 февраля в 19.00 в Днепропетровской областной филармонии состоится концерт «То є... не телефонна розмова». Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Работа над проектом «То є... не телефонна розмова» длится уже год. Этот материал еще нигде не звучал, при этом он уникальный. Это украинская песенная поэзия с вкраплением джаза и фолка. Не коммерческий проект. Для настоящих ценителей музыки. Сам концерт состоится 17 февраля в 19.00 в Днепропетровской областной филармонии. Мы приглашаем повесить концерт всех жителей города», - сказала она. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепр Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

