Завтра в Днепре состоится концерт «То є... не телефонна розмова»

Солистка, победительница Alfa Jazz Fest 2016 Татьяна Гончарова сообщила, что 17 февраля в 19.00 в Днепропетровской областной филармонии состоится концерт «То є... не телефонна розмова».

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Работа над проектом «То є... не телефонна розмова» длится уже год. Этот материал еще нигде не звучал, при этом он уникальный. Это украинская песенная поэзия с вкраплением джаза и фолка. Не коммерческий проект. Для настоящих ценителей музыки.

Сам концерт состоится 17 февраля в 19.00 в Днепропетровской областной филармонии. Мы приглашаем повесить концерт всех жителей города», - сказала она.