| Культура / Наука | 17:51 | 16.02.2017 Голодание способно замедлить старение, - исследование Специалисты из Университета Бригама Янга в США установили, что сокращение потребляемых калорий замедляет старение и, соответственно, способствует продлению жизни, передает «Корреспондент». По утверждениям ученых, из-за голодания рибосомы снижают свою активность, благодаря чему увеличивается количество их клеточных ресурсов для восстановления. Сообщается, что в ходе исследования ученые провели эксперименты с мышами, которых разделили на две группы. В то время, как одних они ограничивали в пище, других кормили нормально. После специалисты изучили рибосомы, находящиеся в клетках печени, и проанализировали состав образующих их белков и РНК. В итоге удалось установить скорость обмена различных компонентов рибосом. Оказалось, что у голодавших мышей усилились темпы деградации рибосом, что говорит об ускорении замены их поврежденных частей на новые. При этом в самих клетках также снизилась активность рибосом и скорость обмена белков. Ученые отмечают, что данный опыт свидетельствует о пользе умеренного голодания для мышей. Однако о таком же результате для человека специалисты пока утверждать не берутся.

