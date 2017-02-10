Голодание способно замедлить старение, - исследование

Специалисты из Университета Бригама Янга в США установили, что сокращение потребляемых калорий замедляет старение и, соответственно, способствует продлению жизни, передает «Корреспондент».

По утверждениям ученых, из-за голодания рибосомы снижают свою активность, благодаря чему увеличивается количество их клеточных ресурсов для восстановления.

Сообщается, что в ходе исследования ученые провели эксперименты с мышами, которых разделили на две группы. В то время, как одних они ограничивали в пище, других кормили нормально.

После специалисты изучили рибосомы, находящиеся в клетках печени, и проанализировали состав образующих их белков и РНК. В итоге удалось установить скорость обмена различных компонентов рибосом.

Оказалось, что у голодавших мышей усилились темпы деградации рибосом, что говорит об ускорении замены их поврежденных частей на новые. При этом в самих клетках также снизилась активность рибосом и скорость обмена белков.

Ученые отмечают, что данный опыт свидетельствует о пользе умеренного голодания для мышей. Однако о таком же результате для человека специалисты пока утверждать не берутся.

