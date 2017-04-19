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| Культура / Наука | 15:01 | 27.04.2017
Писатель Ян Валетов презентовал свои книги в ДнепрОГА

В ДнепрОГА прошла творческая встреча с писателем-фантастом Яном Валетовым. Он презентовал два авторских цикла - «Ничья земля» и «Проклятый».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

«ДнепрОГА снова открыла двери для творческой встречи. На этот раз пригласили известного в Украине и за ее пределами писателя Яна Валетова. Традиция проведения таких мероприятий, которую мы начали в прошлом году, продолжается в 2017-м. Люди приходят в госучреждение не только решать проблемы, но и отдохнуть, услышать что-то интересное и новое», – сказал Валентин Резниченко.

Роман «Ничья земля» - своеобразный роман-предупреждение, который соединил политические, фантастические и шпионские элементы. Книга «Проклятый» написана в жанре триллера и рассказывает об истории возникновения христианства.

«Презентация этих книг уже прошла в Киеве. Очень необычное место проведения в Днепре. Я впервые буду выступать в госучреждении. Немного успел пообщаться с людьми. Думаю, вечер будет душевный», - поделился перед началом встречи Ян Валетов.

Встреча переросла в настоящую дискуссию. Зрители задавали вопросы писателю, делились своими мыслями и обсуждали различные темы, в том числе политические.

«Я лично знаю Яна Валетова. Он интересный человек. Мне нравятся его тексты на историческую тему, потому что сам интересуюсь историей. Классная идея проведения таких встреч», - сказал гость вечера Максим.

В ДнепрОГА уже выступали блогеры, писатели, актеры и юмористические коллективы. Команда Валентина Резниченко собирается продолжать эту традицию и уже готовит новые интересные творческие встречи.

 
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