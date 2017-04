| Культура / Наука | 16:16 | 28.04.2017 Органный зал приглашает жителей Днепропетровщины на празднование своего юбилея В эти выходные Дом органной и камерной музыки будет праздновать 30-летие. На гала-концерт приглашают всех желающих. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «За три десятка лет в органном зале прошло почти 10 тысяч концертов, международных фестивалей и конкурсов. На нашей сцене выступают выдающиеся музыканты Европы и мира, – рассказала директор Дома камерной и органной музыки Татьяна Бабич. – Только в нашем зале можно услышать уникальный орган, аналогов которому нет в области. В его мелодиях собраны все звуки вселенной, даже щебет птиц». «В праздничном настроении» – так называется концерт, который устраивает органный зал к своему 30-летнему юбилею. 30 апреля в 15:00 будет звучать музыка от древности до современности. Настоящие ценители классики смогут насладиться бессмертными произведениями Баха, Бортнянского, Генделя, Моцарта, Чайковского и других композиторов. Провести выходные под волшебные звуки музыки могут все желающие. Дом органной и камерной музыки по адресу: Днепр, пр. Сергея Нигояна, 66, тел.: (056) 374-05-52, 374-16-55, 097-589-35-76. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

