| Культура / Наука | 12:27 | 11.05.2017 Юных днепрян приглашают поучаствовать в международном фестивале талантов «ZIRKA» Соучредитель и арт-директор ОО «Общество поддержки талантов ZIRKA» Ника Рудакова рассказала, что в Болгарии (г. Обзор) с 6 июня до 25 августа 2017 года состоится III международный многожанровый фестиваль талантов «ZIRKA». Об этом она рассказала на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» «Фестиваль ZIRKA проводится с целью возрождения, изучения, сохранения культурного наследия и традиций Болгарии и Украины, укрепление мира и дружбы между нашими странами. В рамках фестиваля запланированы развлекательные и познавательные мероприятия, с помощью которых участники из других стран знакомятся с историей и культурой Болгарии, и ее большим влиянием на историю стран Европы. Стоит отметить, что фестиваль всегда предшествует парад дружбы и флешмоб, которые символизируют мир и солидарность в творчестве между странами Европы и бывшего СНГ. Это торжественное шествие по улицам города в национальных костюмах стран-участников. На сегодняшний день уже зарегистрировано около 300 участников с Украины. В 2016 году в фестивале приняли участие 11 стран, среди которых: Болгария, Украина, Польша, Грузия, Россия, Беларусь, Молдова, Израиль, Казахстан, Узбекистан, Эстония», - рассказала она. Ника Рудокова отметила, что для принятия участия необходимо зарегистрироваться

на сайте Zirka.life, в разделе «Фестиваль». facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7