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Погода в Днепропетровске:
| Культура / Наука | 12:27 | 11.05.2017
Юных днепрян приглашают поучаствовать в международном фестивале талантов «ZIRKA»

Соучредитель и арт-директор ОО «Общество поддержки талантов ZIRKA» Ника Рудакова рассказала, что в Болгарии (г. Обзор) с 6 июня до 25 августа 2017 года состоится III международный многожанровый фестиваль талантов «ZIRKA».

Об этом она рассказала на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР»    

«Фестиваль ZIRKA проводится с целью возрождения, изучения, сохранения культурного наследия и традиций Болгарии и Украины, укрепление мира и дружбы между нашими странами.

В рамках фестиваля запланированы развлекательные и познавательные мероприятия, с помощью которых участники из других стран знакомятся с историей и культурой Болгарии, и ее большим влиянием на историю стран Европы.

Стоит отметить, что фестиваль всегда предшествует парад дружбы и флешмоб, которые символизируют мир и солидарность в творчестве между странами Европы и бывшего СНГ. Это торжественное шествие по улицам города в национальных костюмах стран-участников.

На сегодняшний день уже зарегистрировано около 300 участников с Украины.

В 2016 году в фестивале приняли участие 11 стран, среди которых: Болгария, Украина, Польша, Грузия, Россия, Беларусь, Молдова, Израиль, Казахстан, Узбекистан, Эстония», - рассказала она.

Ника Рудокова отметила, что для принятия участия необходимо зарегистрироваться
на сайте Zirka.life, в разделе «Фестиваль». 
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Теги: Днепропетровщина

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