Кто победит на Евровидении-2017: букмекеры начали принимать ставки Европейские букмекеры начали принимать ставки на победителя в конкурсе Евровидения-2017, передает УНИАН. Согласно рейтингу, победу на Евровидении предрекают Италии. Её представляет Франческо Габбани с песней Occidentali's Karmа. Второе место делающие ставки отдают Португалии с представителем Сальвадором Собралом, который исполняет песню Amar pelos dois. Третье место прогнозируют Болгарии. От неё выступает 17-летний Кристиан Костов с песней Beautiful Mess. Украина, которую представляет группа О.Torvald, на данный момент занимает 25 место в общем рейтинге. Напомним, что Евровидение проходит в Киеве в Международном выставочном центре. Второй полуфинал пройдет сегодня, 11 мая, а финал - 13 мая.

