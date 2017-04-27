Кто победит на Евровидении-2017: букмекеры начали принимать ставки

|
Европейские букмекеры начали принимать ставки на победителя в конкурсе Евровидения-2017, передает УНИАН.
Согласно рейтингу, победу на Евровидении предрекают Италии. Её представляет Франческо Габбани с песней Occidentali's Karmа.
Второе место делающие ставки отдают Португалии с представителем Сальвадором Собралом, который исполняет песню Amar pelos dois.
Третье место прогнозируют Болгарии. От неё выступает 17-летний Кристиан Костов с песней Beautiful Mess.
Украина, которую представляет группа О.Torvald, на данный момент занимает 25 место в общем рейтинге.
Напомним, что Евровидение проходит в Киеве в Международном выставочном центре. Второй полуфинал пройдет сегодня, 11 мая, а финал - 13 мая.