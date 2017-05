| Культура / Наука | 09:35 | 12.05.2017 Евровидение-2017: определились все финалисты В Киеве вчера, 11 мая, состоялся второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2017». По его итогам определилась последние 10 участников финального концерта, который пройдет в субботу, 13 мая, передает Lb.ua. Финалистами конкурса стали: Болгария (Kristian Kostov - Beautiful Mess), Беларусь (NaviBand - Historyja Majho Zyccia), Хорватия (Jacques Houdek - My Friend), Венгрия (Joci Pápai - Origo), Дания (Anja - Where I Am), Израиль (Imri Ziv - I Feel Alive), Румыния (Ilinca feat. Alex Florea - Yodel It!), Норвегия (JOWST - Grab the Moment), Нидерланды (OG3NE - Lights And Shadows), Австрия (Nathan Trent - Running on Air). Не прошли в финал: Сербия, Швейцария, Македония, Мальта, Ирландия, Литва, Сан-Марино, Эстония. Украина как хозяин турнира и «большая пятерка» - Великобритания, Франция, Италия, Германия и Испания - проходят в финал автоматически. Напомним, что 9 мая в финал прошли Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия.

