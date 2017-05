| Культура / Наука | 10:41 | 15.05.2017 Самурайские поединки, греческие философы и очередь за дворянскими грамотами: как музей им. Яворницкого отметил «Ночь музеев» (ФОТОРЕПОРТАЖ) В субботу, 13 мая, музей Днепра приняли уччасте во Всемирной акции «Ночь музеев». В частности, исторический музей им. Яворницкго организовал для гостей множество интерактивных точек, где все желающие могли принять участие в мастер-классах, фотосессиях и конкурсах. Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. Для присутствовавших выступили коллективы, представлявшие школы Айкидо (Украинско-Японский культурный центр «Сидзен») ...и школа боевого гопака «Гарт» Все желающие могли пройти краткий курс каллиграфии... ... и написать свое имя на японском и староукраинском языках Мастер-класс по перетиранию зерна в муку Мастер-класс по игре в кости Для младшего поколения - модное тату Дефиле, в котором зрителям показали веяния моды вплоть до 40-х годов Военные угощения Каждый посетитель музея мог получить грамоту о своем дворянском происхождении. Предвариетльно необходимо было найти свое мия в специальной дворянской книге Фото: Артем Лысенко facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, культура, Днепр Теги: Днепропетровск Новости Тизерная реклама Loading...

