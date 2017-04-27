Самурайские поединки, греческие философы и очередь за дворянскими грамотами: как музей им. Яворницкого отметил «Ночь музеев» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В субботу, 13 мая, музей Днепра приняли уччасте во Всемирной акции «Ночь музеев». В частности, исторический музей им. Яворницкго организовал для гостей множество интерактивных точек, где все желающие могли принять участие в мастер-классах, фотосессиях и конкурсах.

Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

Для присутствовавших выступили коллективы, представлявшие школы Айкидо (Украинско-Японский культурный центр «Сидзен»)

...и школа боевого гопака «Гарт»

Все желающие могли пройти краткий курс каллиграфии...

... и написать свое имя на японском и староукраинском языках

Мастер-класс по перетиранию зерна в муку

Мастер-класс по игре в кости

Для младшего поколения - модное тату

Дефиле, в котором зрителям показали веяния моды вплоть до 40-х годов

Военные угощения

Каждый посетитель музея мог получить грамоту о своем дворянском происхождении. Предвариетльно необходимо было найти свое мия в специальной дворянской книге

Фото: Артем Лысенко