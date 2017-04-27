Самурайские поединки, греческие философы и очередь за дворянскими грамотами: как музей им. Яворницкого отметил «Ночь музеев» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

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В субботу, 13 мая, музей Днепра приняли уччасте во Всемирной акции «Ночь музеев». В частности, исторический музей им. Яворницкго организовал для гостей множество интерактивных точек, где все желающие могли принять участие в мастер-классах, фотосессиях и конкурсах.
Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.
Для присутствовавших выступили коллективы, представлявшие школы Айкидо (Украинско-Японский культурный центр «Сидзен»)
...и школа боевого гопака «Гарт»
Все желающие могли пройти краткий курс каллиграфии...
... и написать свое имя на японском и староукраинском языках
Мастер-класс по перетиранию зерна в муку
Мастер-класс по игре в кости
Для младшего поколения - модное тату
Дефиле, в котором зрителям показали веяния моды вплоть до 40-х годов
Военные угощения
Каждый посетитель музея мог получить грамоту о своем дворянском происхождении. Предвариетльно необходимо было найти свое мия в специальной дворянской книге
Фото: Артем Лысенко