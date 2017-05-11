В художественном музее Днепра состоится акция «Ночь музеев»

В Днепровском художественном музее пройдет акция «Ночь музеев» с музыкальным концертом, интерактивными играми и презентацией картин.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепроОГА.

Для гостей акции подготовили насыщенную программу. Будет интерактивная игра для детей - дети составят рисунки с пазлов. Для взрослых - час классической музыки, презентация произведений художников Валерии Лысяк и Татьяны Моро.

Завершится акция презентацией проекта «Музейный диалог», во время которой гостям предложат принять участие в викторине на знание музейных экспонатов. Победители получат призы.

Акция начнется 20 мая в 18:00 по адресу ул. Шевченка, 21

«Ночь музеев» - международная музейная акция, во время которой можно посмотреть экспозиции ночью.



