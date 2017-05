| Культура / Наука | 17:53 | 17.05.2017 В художественном музее Днепра состоится акция «Ночь музеев» В Днепровском художественном музее пройдет акция «Ночь музеев» с музыкальным концертом, интерактивными играми и презентацией картин. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепроОГА. Для гостей акции подготовили насыщенную программу. Будет интерактивная игра для детей - дети составят рисунки с пазлов. Для взрослых - час классической музыки, презентация произведений художников Валерии Лысяк и Татьяны Моро. Завершится акция презентацией проекта «Музейный диалог», во время которой гостям предложат принять участие в викторине на знание музейных экспонатов. Победители получат призы. Акция начнется 20 мая в 18:00 по адресу ул. Шевченка, 21 «Ночь музеев» - международная музейная акция, во время которой можно посмотреть экспозиции ночью.

