В художественном музее Днепра состоится акция «Ночь музеев»

|
В Днепровском художественном музее пройдет акция «Ночь музеев» с музыкальным концертом, интерактивными играми и презентацией картин.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепроОГА.
Для гостей акции подготовили насыщенную программу. Будет интерактивная игра для детей - дети составят рисунки с пазлов. Для взрослых - час классической музыки, презентация произведений художников Валерии Лысяк и Татьяны Моро.
Завершится акция презентацией проекта «Музейный диалог», во время которой гостям предложат принять участие в викторине на знание музейных экспонатов. Победители получат призы.
Акция начнется 20 мая в 18:00 по адресу ул. Шевченка, 21
«Ночь музеев» - международная музейная акция, во время которой можно посмотреть экспозиции ночью.