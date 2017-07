| Культура / Наука | 13:12 | 18.07.2017 Лайма Вайкуле приглашает на «Рандеву» «Фестивальное лето» на «Интере» продолжается! Следующее большое событие музыкального марафона – третий Международный фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала». С 20 по 23 июля непревзойденная Лайма Вайкуле снова соберет в знаменитом концертном зале «Дзинтари» своих друзей – известных артистов со всего мира. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе телеканала.



Фестиваль был основан три года назад благодаря личному участию и творческому таланту Вайкуле. Название фестиваля полностью отображает его идею: «rendez vous» в переводе с французского означает «свидание». Лайма приглашает друзей встретиться в своем любимом городе, принять участие в фестивале и вместе выступить на юрмальской сцене.



«Мне очень нравится принимать летом гостей и устраивать вечеринки, – признается Лайма Вайкуле. – Юрмала для этого – идеальное место, и у меня так много фантастических коллег, которые согласились на музыкальные рандеву на сцене концертного зала «Дзинтари». Для меня фестиваль, в первую очередь, – это место встречи с друзьями-артистами, великолепная возможность собраться всем вместе на одной площадке. А для зрителей «Рандеву» – уникальный шанс услышать много легендарных и любимых артистов на одном концерте. Приглашаю всех на праздник песни и хорошего настроения!»



В этом году хозяйке фестиваля удалось собрать на музыкальном празднике звезд разных жанров и поколений. На «Рандеву» выступит более 50 исполнителей и коллективов. Среди них – британская рок-звезда Крис Норман (экс-солист группы Smokie), легенды грузинской сцены Вахтанг Кикабидзе и Нани Брегвадзе, украинские звезды – Ирина Билык, Злата Огневич, «Потап и Настя», «Время и стекло», шоу-балет Freedom, Mountain Breeze, а также Валерий Меладзе, Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Стас Михайлов, Валерий Леонтьев, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Аркадий Укупник, Александр Ревва, группа «А-студио» и многие другие артисты. Также в фестивале примут участие звезды мировой оперной сцены Хибла Герзмава и Кристине Ополайс.



Лайма Вайкуле никогда не боялась экспериментов, поэтому зрителей «Рандеву» ждет много сюрпризов: неожиданные дуэты и трио, яркие музыкальные премьеры и новое звучание любимых произведений. Так, Вахтанг Кикабидзе споет вместе с Валерием Меладзе и оперной дивой Хиблой Герзмавой. Крис Норман исполнит «Stumblin’ in» в дуэте со звездой, имя которой пока держится в секрете. Кстати, все артисты будут петь вживую и выступать в сопровождении музыкального коллектива, отобранного лично Лаймой Вайкуле.



Организаторы подчеркивают, что «Рандеву» – не конкурс исполнителей, а яркое впечатляющее шоу, собравшее на одной сцене звезд эстрады первой величины, лучших представителей академического искусства и хедлайнеров клубной культуры. Здесь все артисты – уже победители. Каждый номер – вне конкуренции. Каждая песня – достойна гран-при!



Смотрите фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала» с 20 по 23 июля в 20:30 на телеканале «Интер» – https://youtu.be/G7NnrNmywmU.



