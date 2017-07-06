Google запустил виртуальные экскурсии по музеям Украины

Компания Google создала виртуальные туры по семи музеям под открытым небом в различных регионах Украины, передает «ВВС».

Виртуальное путешествие можно осуществить на специальном сайте «Музеи Украины под открытым небом».

В них можно узнать об истории жизни в различных регионах, а также ознакомиться с народной архитектурой и бытом.

3D-туры по музеям также доступны в режиме Street View на Картах Google.

Проект является частью кампании «Аутентичная Украина» и состоит из музеев народной архитектуры и быта в Киеве (Пирогово), Львове («Шевченковский гай»), Переяслав-Хмельницком и Ужгороде, а также из Центра народоведения «Мамаева Слобода» (Киев), Запорожской Сечи - заповедника «Хортица» (Запорожье) и резиденции Богдана Хмельницкого в Чигирине.

