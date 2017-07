| Культура / Наука | 16:45 | 21.07.2017 Книгу Кузьмы Скрябина экранизируют Генеральный продюсер компании Star Media Влад Ряшин объявил, что компания Star Media экранизирует книгу Кузьмы Скрябина «Я, Победа и Берлин», передает Detector.media. «Мы наконец пришли к качественному синопсиса этой история, который можно развивать в полноценный сценарий. Также есть поддержка жены Андрея - Светланы Кузьменко», - рассказал продюсер. Книгу «Я, Победа и Берлин» было выдано издательством «Фолио» в 2006 году. Это литературный дебют украинского певца, писателя, телеведущего и фронтмена группы «Скрябин» Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина). События происходят вокруг старого и потрепанного автомобиля марки «Победа», на котором простой парень Андрей со своим другом Бардом путешествуют в столицу Германии, попадая в различные приключения. В основе повести - приключения из жизни Андрея Кузьменко. Напомним, Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 в результате дорожно-транспортного происшествия в Днепропетровской области.

