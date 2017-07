| Культура / Наука | 10:58 | 25.07.2017 Украинские школьники вошли в ТОП-20 на всемирной олимпиаде по робототехнике Команда украинских школьников вошла в двадцатку лучших на всемирной олимпиаде по робототехнике, обойдя больше 100 стран, среди которых Япония, США, Франция и Россия, передает «Укринформ». Участие в олимпиаде приняли школьники из 160 стран мира. В ходе соревнований команды из разных стран мира должны были создать робота, который будет очищать воду. Для этого они получили одинаковые наборы конструктора. Также нужно было написать программное обеспечение для роботизированного аппарата. В конце соревнований определяли, кто разработал и создал самого умного робота. Украинские школьники за прототип взяли сельскохозяйственный комбайн. Украинская команда состояла из трёх участников: двух юношей-одиннадцатиклассников и девушки-выпускницы. Все - с Киевского Политехнического лицея. Главная цель конкурса - побудить у молодежи желание заниматься точными науками и информационными технологиями. Организаторы олимпиады планируют сделать соревнования ежегодными. Также планируется проводить их каждый раз в другой стране. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ наука Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

