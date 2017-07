| Культура / Наука | 14:03 | 25.07.2017 Ученые рассказали, как скука влияет на мозг человека Новейшие исследования ученых-психологов из университета Пенсильвании доказали, что скука делает людей более творческими и продуктивными, передает Sobkor.net. Исследователи говорят, что в состоянии скуки человек исследует творческие варианты. Мозг сигнализирует, что чего-то не хватает в нынешней ситуации и занимается задачей поиска возможных мер, которые необходимо предпринять, чтобы продвигаться дальше. Поэтому люди могут быть креативнее, когда им скучно. Многие лучшие идеи приходят к человеку в моменты «ничегонеделания», например, по дороге на работу, в душе или на прогулке. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: наука ������� �������� ������� Loading...

