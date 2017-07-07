Ученые рассказали, как скука влияет на мозг человека

Новейшие исследования ученых-психологов из университета Пенсильвании доказали, что скука делает людей более творческими и продуктивными, передает Sobkor.net.

Исследователи говорят, что в состоянии скуки человек исследует творческие варианты. Мозг сигнализирует, что чего-то не хватает в нынешней ситуации и занимается задачей поиска возможных мер, которые необходимо предпринять, чтобы продвигаться дальше. Поэтому люди могут быть креативнее, когда им скучно.

Многие лучшие идеи приходят к человеку в моменты «ничегонеделания», например, по дороге на работу, в душе или на прогулке.