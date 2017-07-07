Украинская студентка изобрела перчатку, которая считывает язык жестов (ФОТО)

19-летняя студентка Тамара Вощило для своей курсовой работы в техническом колледже изобрела перчатку, которая сможет озвучивать язык жестов, передает «Кома».

Умная перчатка подключается к смартфону с помощью Bluetooth. На каждом пальце - датчик, который считывает жест и передает на микроконтроллер. Потом информация обрабатывается и определяется номер, под которым в смартфоне записаны определенные фразы. Программировать все это люди смогут самостоятельно.

На разработку устройства пошло восемь месяцев и девушка продолжает совершенствовать его. После того, как работа прибора будет полностью настроена, девушка собирается отдать его на испытания людям с недостатками слуха и речи.

Фото: doba.te.ua.