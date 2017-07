| Культура / Наука | 10:52 | 26.07.2017 Украинская студентка изобрела перчатку, которая считывает язык жестов (ФОТО) 19-летняя студентка Тамара Вощило для своей курсовой работы в техническом колледже изобрела перчатку, которая сможет озвучивать язык жестов, передает «Кома». Умная перчатка подключается к смартфону с помощью Bluetooth. На каждом пальце - датчик, который считывает жест и передает на микроконтроллер. Потом информация обрабатывается и определяется номер, под которым в смартфоне записаны определенные фразы. Программировать все это люди смогут самостоятельно. На разработку устройства пошло восемь месяцев и девушка продолжает совершенствовать его. После того, как работа прибора будет полностью настроена, девушка собирается отдать его на испытания людям с недостатками слуха и речи. Фото: doba.te.ua. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ наука Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

