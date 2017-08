| Культура / Наука | 09:26 | 02.08.2017 В конкурс Евровидение ввели новые правила Организаторы международного песенного конкурса Евровидение внесли ряд изменений в регламент после проведения конкурса в Украине, сообщает Европейский вещательный союз, передает «Корреспондент». «Несомненно, конкурс песни Евровидение-2017 в Киеве омрачили несколько нежелательных инцидентов, многие из которых едва не вынудили перенести мероприятие за пределы принимающей страны – Украины. Из-за этого пришлось внести ряд изменений и поправок в регламент предстоящих конкурсов», – говорится в сообщении.



Отмечается, что в соответствии с новыми правилами, национальные вещатели теперь не должны будут включать в свои делегации лиц, которым ограничен въезд в страну-хозяйку Евровидения.

