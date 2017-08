| Культура / Наука | 14:12 | 02.08.2017 «Квартал-Концерт» празднует свой третий день рождения Один из крупнейших организаторов концертов в Украине празднует свой третий день рождения. «Квартал-Концерт» помогал встретиться зрителям и звездам в лучшей атмосфере, организовывая сотни концертов, десятки фестивалей и туров. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Квартал-Концерт. «95 Квартал», «Лига Смеха», «Країна У», Тина Кароль, Потап и Настя Каменских, LOBODA, «Бумбокс», «Вопли Водоплясова», DZIDZIO, THE HARDKISS и множество других групп и исполнителей доверили «Квартал-Концерт» проведение своих туров и мероприятий. Каждый день компания открывает для себя что-то новое. Например, туры для звезд выходят и на мировой масштаб, когда наши исполнители выходят на сцены США, Великобритании, Германии, Грузии, Израиля и Латвии. Также «Квартал-Концерт» открывает Украину и для зарубежных звезд. Одним из самых ярких событий этого года стал аншлаговый концерт певицы LP, прошедший за месяц до Дня рождения компании. «Квартал-Концерт» с прогрессивным продюсером Максимом Ткаченко создает новый виток в развитии украинской культуры. Компания ежедневно выполняет огромную работу, чтобы удивлять зрителей только лучшими концертами. Миллионы украинцев уже оценили работу команды «Квартал-Концерт» и отметили для себя абсолютную собранность и организованность каждого работника. Но главное достижение «Квартал-Концерт» за эти три года — это радость зрителей, море позитивных эмоций. Каждая улыбка, каждое впечатление становятся дороже любых затраченных усилий. Если хорошее настроение продлевает жизнь, то «Квартал-Концерт» делает из зрителей долгожителей

