| Культура / Наука | 15:31 | 04.08.2017 В историческом музее Днепра пройдут «солнечные экскурсии» (ИНТЕРЕСНО) Жителей Днепропетровщиныприглашают на мини-выставку «Один солнечный день в музее». Несмотря на отсутствие окон в здании, посетителям обещают настоящую солнечную прогулку. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепроОГА. «Во время экскурсии днепряне пройдут залами музея и попробуют найти там Солнце. Когда Солнце было богом? Какпол пылающим Солнцем степи жили казаки? Когдапоявился загар и средства защиты от Солнца? На все эти и многие другие интересные вопросы посетители найдут ответы в музее», - отметили в управлении. Посетителям выставки предложатсолнечныеэкспонаты, и присоединиться к интересномумастер-класса, где каждыйпосетительсможетсобственноручно создать предмет, защищающий от Солнца. Посетить солнечнуюэкскурсию можно по адресу пр. Яворницкого, 16, с 6 по 22 августав 12.00, 13.30, 14.30. Детальнее по тел. (0562) 46-34-22 или на сайте музеяhttp://museum.dp.ua.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Днепропетровщина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7