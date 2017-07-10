В историческом музее Днепра пройдут «солнечные экскурсии» (ИНТЕРЕСНО)

Жителей Днепропетровщиныприглашают на мини-выставку «Один солнечный день в музее». Несмотря на отсутствие окон в здании, посетителям обещают настоящую солнечную прогулку.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепроОГА.

«Во время экскурсии днепряне пройдут залами музея и попробуют найти там Солнце. Когда Солнце было богом? Какпол пылающим Солнцем степи жили казаки? Когдапоявился загар и средства защиты от Солнца? На все эти и многие другие интересные вопросы посетители найдут ответы в музее», - отметили в управлении.

Посетителям выставки предложатсолнечныеэкспонаты, и присоединиться к интересномумастер-класса, где каждыйпосетительсможетсобственноручно создать предмет, защищающий от Солнца.

Посетить солнечнуюэкскурсию можно по адресу пр. Яворницкого, 16, с 6 по 22 августав 12.00, 13.30, 14.30. Детальнее по тел. (0562) 46-34-22 или на сайте музеяhttp://museum.dp.ua.

